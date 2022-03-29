В Башкирии отправили на лечение женщину, выкинувшую из окна роддома новорожденного

17:49, 29 мар 2022

Верховный суд Башкортостана вынес постановление в отношении 30-летней Алины А., которой вменялось совершение общественно опасного деяния по статье «убийство малолетнего».







По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2021 года женщина после родов, находясь в перинатальном центре клинической больницы № 1 Стерлитамака, взяла чужого малолетнего ребенка, открыла окно палаты и сбросила его с третьего этажа. От полученных тяжких телесных повреждений младенец скончался.



«Согласно результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы у Алины А. обнаружено психическое расстройство, которое лишало ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Сегодня Верховный суд РБ освободил Алину А. от уголовной ответственности, применив принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в суде.





По данным пресс-службы регионального следственного управления, следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в адрес Министерства здравоохранения Республики Башкортостан для принятия дополнительных мер безопасности при размещении пациентов, имеющих психические расстройства.



Постановление в законную силу пока не вступило.





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