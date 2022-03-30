В Башкирии двое мужчин убили таксиста

13:26, 30 мар 2022

Двое жителей Дюртюлинского района в июле 2021 года убили таксиста. Недавно над ними состоялся суд.



Мужчины 28 и 56 лет, будучи пьяными, решили совершить разбойное нападение и убийство водителя такси. Они хотели завладеть его автомобилем, деньгами и другими ценностями. Злоумышленники вызвали машину в деревню Урмансты, но первый таксист, заподозрив неладное, сразу уехал.







Тогда они вызвали второе такси, по дороге они попросили водителя остановиться. 28-летний подсудимый стал душить мужчину, отчего тот потерял сознание. Злоумышленники решили, что он скончался, положили его на заднее сиденье и направились на его машине «Лада Гранта» в сторону деревни Миньязыбаш.



Внезапно таксист пришел в себя, стал сопротивляться, и молодой угонщик задушил его, однако перед этим потерпевший несколько раз ударил его ножом. Подсудимые попытались скрыться, однако раненый преступник не справился с управлением и врезался в металлический столб. Сотрудники ГИБДД задержали их на месте ДТП. Тело потерпевшего правоохранители обнаружили в овраге в Чекмагушевском районе.





Свою вину подсудимые признали частично. 28-летнего мужчину приговорили к 19 годам, его сообщника — к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.





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Фото: Следственный комитет РБ