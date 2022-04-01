Житель Башкирии убил соперника на почве ревности

19:39, 01 апр 2022

Уфимский районный суд вынес приговор в отношении жителя села Булгаково. Его признали виновным в убийстве.







Суд установил, что в июне 2021 года подсудимый, будучи пьяным, вооружился ножом и ночью проник во двор дома своей бывшей жены, которая находилась там вместе со своим знакомым.



Ревность никогда до добра не доводила, и этот раз не стал исключением. Мужчина ревновал свою бывшую жену, более того, ранее он на этой почве вступал в конфликт с ее другом. И той ночью злоумышленник напал на последнего и нанёс ему ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице.





Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, несмотря на попытки подсудимого, признавшего свою вину частично, исказить в суде события произошедшего с целью уменьшения степени ответственности, государственным обвинением представлена достаточная совокупность доказательств его виновности и опровергнуты доводы об отсутствии умысла на лишение жизни потерпевшего.



Суд назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.





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