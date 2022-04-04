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Житель Башкирии убил собственного сына и спрятал тело в выгребной яме

Житель Башкирии убил собственного сына и спрятал тело в выгребной яме

14:32, 04 апр 2022

Чишминский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Давлеканово по обвинению в убийстве собственного сына.

Как сообщалось ранее, в начале января 2022 года в правоохранительные органы республики обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее 26-летнего супруга, который в конце года перестал выходить на связь. Они уже месяц жили раздельно, но постоянно поддерживали связь.

Выяснилось, что мужчина в последний раз был дома у своего отца в Давлеканово. Однако, последний в устной беседе пояснил, что сын уехал в конце декабря на заработки. Вскоре после разговора с правоохранителями отец пропавшего покинул свое место жительства и скрылся в неизвестном направлении, перестав выходить на связь. При осмотре дома отца пропавшего мужчины были найдены следы крови, а в яме шамбо на территории его домовладения обнаружено тело сына с признаками насильственной смерти.


Отец потерпевшего незамедлительно был объявлен в федеральный розыск и 20 января 2022 года задержан сотрудниками полиции на территории Уфы.

«Как установлено следствием, в декабре 2021 года сын приехал в гости к отцу. Во время совместного употребления спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой отец нанес сыну несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник спрятал тело в яму», — проинформировали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: СКР по РБ
Теги: происшествия криминал Давлеканово
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