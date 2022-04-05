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Жители 3 деревень в Башкирии обратились к Александру Бастрыкину

Жители 3 деревень в Башкирии обратились к Александру Бастрыкину

14:39, 05 апр 2022

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание доложить о ходе проверки по факту возможного нарушения экологической ситуации в одном из районов Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Сообщается, что жители трёх деревень Баймакского района обратились к председателю Следственного комитета России и попросили его взять на контроль ситуацию с возможным загрязнением земель золотодобытчиками во время геологических работ.

По данному факту следователи в Башкирии проводят доследственную проверку по признакам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ по добыче полезных ископаемых.


По предварительной информации, фирма, имеющая лицензию на добычу полезных ископаемых, на территории россыпных месторождений около города Баймака и горной местности около деревни Кусеево Баймакского района, производила работы за пределами границ лицензированных участков.

Отмечается, что председатель Следственного комитета России поручил доложить о проведенных мероприятиях и экспертных исследованиях для установления возможного нарушения прав жителей. Ход и результаты данной проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Источник: regnum.ru
Теги: Баймакский район
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