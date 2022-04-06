В Башкирии мать лишили годовалого ребенка за пьянство и сожительство с больным туберкулезом

10:29, 06 апр 2022

В Башкирии на жительницу Бакалинского района завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в прокуратуре республики.







Правоохранители установили, что женщина вместе со своим годовалым ребенком жила с мужчиной, болеющим туберкулезом. Кроме того, она распивала спиртные напитки, не занималась воспитанием малолетнего, кормила его испорченной едой, содержала в антисанитарных условиях. Мальчика забрали из семьи в специализированный дом ребенка.



Прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина жестоко убил мать троих детей.





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