В Башкирии мать лишили годовалого ребенка за пьянство и сожительство с больным туберкулезом
10:29, 06 апр 2022
В Башкирии на жительницу Бакалинского района завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Правоохранители установили, что женщина вместе со своим годовалым ребенком жила с мужчиной, болеющим туберкулезом. Кроме того, она распивала спиртные напитки, не занималась воспитанием малолетнего, кормила его испорченной едой, содержала в антисанитарных условиях. Мальчика забрали из семьи в специализированный дом ребенка.
Прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки.