Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Житель Башкирии собрал мясо у населения и не заплатил людям более 2 млн рублей

Житель Башкирии собрал мясо у населения и не заплатил людям более 2 млн рублей

08:46, 07 апр 2022

В Башкирии предприниматель сумел собрать с жителей района более восьми тонн мяса благодаря размещенному объявлению.

Мужчина размещал рекламу в районных газетах, предлагая приобрести говядину для последующей перепродажи. Население восприняло рекламу с воодушевлением и принялось сдавать мясо — мужчина сумел собрать более восьми тонн в шести районах Башкирии.

Для того, что придать своим действиям серьезность, предприниматель даже выписывал расписки о принятии мяса. Но, как полагает следствие, расплачиваться он даже не собирался.

В итоге 30 человек пострадали на 2,2 миллиона рублей. Свою вину горе-предприниматель признал и ущерб возместил. Суд признал его виновным и приговорил к условному сроку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Читайте также

В Уфе предприниматель задолжал налоговой службе более 400 млн рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе предприниматель задолжал налоговой службе более 400 млн рублей
В Чекмагушевском районе Башкирии скупщик мяса обманул сельчан почти на миллион рублей
Происшествия в Башкирии
В Чекмагушевском районе Башкирии скупщик мяса обманул сельчан почти на миллион рублей
В Дуванском районе молодой фермер благодаря своим теплицам обеспечивает район свежими овощами
Экономика в Башкирии
В Дуванском районе молодой фермер благодаря своим теплицам обеспечивает район свежими овощами
В Мелеузовском районе злоумышленники воровали газ по крупному
Человек и закон в Башкирии
В Мелеузовском районе злоумышленники воровали газ по крупному


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: