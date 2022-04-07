Житель Башкирии собрал мясо у населения и не заплатил людям более 2 млн рублей

08:46, 07 апр 2022

В Башкирии предприниматель сумел собрать с жителей района более восьми тонн мяса благодаря размещенному объявлению.



Мужчина размещал рекламу в районных газетах, предлагая приобрести говядину для последующей перепродажи. Население восприняло рекламу с воодушевлением и принялось сдавать мясо — мужчина сумел собрать более восьми тонн в шести районах Башкирии.







Для того, что придать своим действиям серьезность, предприниматель даже выписывал расписки о принятии мяса. Но, как полагает следствие, расплачиваться он даже не собирался.



В итоге 30 человек пострадали на 2,2 миллиона рублей. Свою вину горе-предприниматель признал и ущерб возместил. Суд признал его виновным и приговорил к условному сроку.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram