Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

На дорогах Башкирии пройдут проверки

На дорогах Башкирии пройдут проверки

14:45, 08 апр 2022

УГИБДД по РБ предупреждает водителей о предстоящих проверках. Они пройдут сегодня и в выходные дни.

Особое внимание инспектора будут уделять выявлению нетрезвых водителей, а также грубых нарушения ПДД. Также будут проверять соблюдение правил перевозки детей.

«В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД проверят документы у водителей и пассажиров, а также проведут досмотровые мероприятия машин в соответствии с Административным регламентом исполнения государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ для исключения случаев незаконной перевозки оружия и боеприпасов, наркотических веществ», — сообщили в УГИБДД по РБ.

Проверки пройдут во всех городах и районах региона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также

В Нефтекамске юные инспектора дорожного движения поздравили женщин-водителей
Общество в Башкирии
В Нефтекамске юные инспектора дорожного движения поздравили женщин-водителей
Путин заявил, что нельзя прятать на автотрассах камеры слежения
Политика в Башкирии
Путин заявил, что нельзя прятать на автотрассах камеры слежения
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
Общество в Башкирии
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
В августе через Уфу пройдет международный автопробег
Общество в Башкирии
В августе через Уфу пройдет международный автопробег


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: