На дорогах Башкирии пройдут проверки

14:45, 08 апр 2022

УГИБДД по РБ предупреждает водителей о предстоящих проверках. Они пройдут сегодня и в выходные дни.



Особое внимание инспектора будут уделять выявлению нетрезвых водителей, а также грубых нарушения ПДД. Также будут проверять соблюдение правил перевозки детей.







«В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД проверят документы у водителей и пассажиров, а также проведут досмотровые мероприятия машин в соответствии с Административным регламентом исполнения государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ для исключения случаев незаконной перевозки оружия и боеприпасов, наркотических веществ», — сообщили в УГИБДД по РБ.



Проверки пройдут во всех городах и районах региона.





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