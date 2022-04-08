В Башкирии врач предложил сотруднику ФСБ взятку

18:31, 08 апр 2022

О возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего врача из скандально известной Иглинской ЦРБ сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики 8 апреля







В Башкирии против 37-летнего врача из Иглинской больницы выдвинули обвинения в даче взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.



По версии следствия, это произошло в феврале этого года. На тот момент в Иглинской ЦРБ проводились проверки, направленные на выявление фактов хищения средств, которые в качестве компенсации за работу с больными коронавирусом должны были получить сотрудники медучреждения. Проверка должна была коснуться в том числе и вышеупомянутого сотрудника.





Мужчина предложил сотруднику ФСБ сумму в 50 тысяч рублей с целью избежать уголовной ответственности. Однако сотрудник органов данное предложение отверг, а также доложил руководству о склонении его к получению взятки.



Сообщается, что сотрудник больницы был задержан при передаче денежных средств. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.





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