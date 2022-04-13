В Башкирии арестовали мужчину, который жестоко избил школьника

19:17, 13 апр 2022

В Сибае арестовали 31-летнего местного жителя, который жестоко избил 9-летнего мальчика.







Судом, по ходатайству следствия, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, 11 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения на детской площадке в Сибае, погнался за школьниками. Догнав одного из них, он жестоко избил.





После избиения ребенка местные жители устроили самосуд над обидчиком. СК возбудил уголовное дело. Глава следкома России Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Напавший на школьницу уфимец признался «Вестям» в суде, чего хотел от подростка.



«Сейчас следователями продолжается сбор и фиксация доказательств по делу. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления республики», — добавили в ведомстве.

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Фото: СУ СКР по РБ