В Башкирии прокурор объявил предостережение министру

08:59, 14 апр 2022

Министру лесного хозяйства Башкирии Марату Шарафутдинову прокурор республики объявили предостережение. Это связано с отсутствием у подведомственного министерству учреждения необходимого количества оборудования для тушения лесных пожаров. Также отмечается сильный износ лесопатрульной техники. В прокуратуре республики сообщили, что перечисленные нарушения могут привести к росту лесных пожаров и причинить вред гражданам.







В 2020 году произошло 172 пожара на площади 5699 га. Летом 2021 года в регионе зафиксировали 480 пожаров на площади 15 959 га. Пострадали леса и поля в разных районах республики. Огонь вспыхивал в Хайбуллинском и Зианчуринском районах. Сложная ситуация была в Баймакском районе. Пожар из Оренбурга перекинулся на поля Кугарчинского района. Жители просили помощи у авиации, волонтеров и призывали людей тушить огонь.





Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что республика получила вертолет для пожаротушения Ка-32А11ВС Кумертауского авиационного предприятия. Радий Хабиров написал об этом на своей странице в соцсетях.



— Вы помните, насколько прошлое лето было сложным с точки зрения природных пожаров. На многих участках нам не хватало именно вертолетной техники. Теперь у нас появился надежный помощник в борьбе со стихией, — написал Радий Хабиров.





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Фото: пресс-служба прокуратуры РБ