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В Башкирии отстранили от должности президента Нотариальной палаты республики

В Башкирии отстранили от должности президента Нотариальной палаты республики

14:31, 14 апр 2022

Сегодня, 14 апреля, Кировский районный суд Уфы по ходатайству старшего следователя ФСБ Башкирии временно отстранил от должности президента Нотариальной палаты республики Розу Еставьеву. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, накануне стало известно, что сразу против четырех сотрудников Нотариальной палаты региона было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии ФСБ, во время конкурса на замещение должности в организации они завысили баллы одному из кандидатов, а на собеседовании задавали ему ранее оговоренные вопросы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии прокурор объявил предостережение министру.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Нотариальная палата
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