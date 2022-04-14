В Башкирии отстранили от должности президента Нотариальной палаты республики
14:31, 14 апр 2022
Сегодня, 14 апреля, Кировский районный суд Уфы по ходатайству старшего следователя ФСБ Башкирии временно отстранил от должности президента Нотариальной палаты республики Розу Еставьеву. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
Напомним, накануне стало известно, что сразу против четырех сотрудников Нотариальной палаты региона было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии ФСБ, во время конкурса на замещение должности в организации они завысили баллы одному из кандидатов, а на собеседовании задавали ему ранее оговоренные вопросы.