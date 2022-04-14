В Башкирии отстранили от должности президента Нотариальной палаты республики

14:31, 14 апр 2022

Сегодня, 14 апреля, Кировский районный суд Уфы по ходатайству старшего следователя ФСБ Башкирии временно отстранил от должности президента Нотариальной палаты республики Розу Еставьеву. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.







Напомним, накануне стало известно, что сразу против четырех сотрудников Нотариальной палаты региона было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии ФСБ, во время конкурса на замещение должности в организации они завысили баллы одному из кандидатов, а на собеседовании задавали ему ранее оговоренные вопросы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии прокурор объявил предостережение министру.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Нотариальная палата