На Минздрав Башкирии завели уголовное дело за порчу лекарств на 10 млн рублей

08:50, 16 апр 2022

Неожиданные проблемы появились у сотрудников Министерства здравоохранения Башкирии. Истечение срока годности лекарств привело к прокурорской проверке и возбуждению уголовного дела.







Выяснилось, что Минздрав закупил за счет бюджета лекарство «Трипторелин» на 51 млн рублей — более 3,7 тысяч упаковок. Но необходимо на весь год было в 10 раз меньше!



В итоге такая рачительность привела к тому, что почти 1700 упаковок были испорчены — истек срок годности лекарств. Они стоили свыше 10 млн рублей.



Заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.



Ранее сообщалось о том, что в мае, по прогнозам вирусологов, ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом.

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