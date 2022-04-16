На Минздрав Башкирии завели уголовное дело за порчу лекарств на 10 млн рублей
08:50, 16 апр 2022
Неожиданные проблемы появились у сотрудников Министерства здравоохранения Башкирии. Истечение срока годности лекарств привело к прокурорской проверке и возбуждению уголовного дела.
Выяснилось, что Минздрав закупил за счет бюджета лекарство «Трипторелин» на 51 млн рублей — более 3,7 тысяч упаковок. Но необходимо на весь год было в 10 раз меньше!
В итоге такая рачительность привела к тому, что почти 1700 упаковок были испорчены — истек срок годности лекарств. Они стоили свыше 10 млн рублей.
Заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Ранее сообщалось о том, что в мае, по прогнозам вирусологов, ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом.
Источник:
news102.ru
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