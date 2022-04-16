В России в 40 раз выросли штрафы для зацеперов

15:09, 16 апр 2022

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает до 4 тыс. рублей штрафы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, в том числе за действия зацеперов. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.







Закон «ужесточает административную ответственность за так называемый зацепинг (когда подростки катаются на подножках и крышах вагонов), а также за самовольную остановку поезда или самовольный проезд в грузовом поезде», считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор инициативы Ирина Рукавишникова.





«Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — приводит ее слова ТАСС.

Читайте также: Путин потребовал установить приемлемые цены на автомобильное топливо внутри страны

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram