В России в 40 раз выросли штрафы для зацеперов
15:09, 16 апр 2022
Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает до 4 тыс. рублей штрафы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, в том числе за действия зацеперов. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
Закон «ужесточает административную ответственность за так называемый зацепинг (когда подростки катаются на подножках и крышах вагонов), а также за самовольную остановку поезда или самовольный проезд в грузовом поезде», считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор инициативы Ирина Рукавишникова.
«Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — приводит ее слова ТАСС.