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Житель Башкирии заразил ВИЧ свою подругу

Житель Башкирии заразил ВИЧ свою подругу

15:03, 17 апр 2022

В Мелеузовском районе Башкирии осудили мужчину, который заразил ВИЧ свою подругу.

По данным местного суда, мужчина узнал о своем ВИЧ-положительном статусе в 2017 году – его официально информировали об этом в районной больнице. Несмотря на это, с 2018 по 2019 год он неоднократно вступал в половую связь со своей подружкой, и не использовал при этом «современные средства контрацепции». Логично, что через некоторое время женщина сама заболела ВИЧ.

В итоге история дошла до суда. Мужчину признали виновным в заражении ВИЧ-инфекцией другого лица и приговорили к трем годам заключения условно. Также его обязали возместить потерпевшей стороне моральный вред – 1 миллион рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеузовский район
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