Вахтовик из Башкирии зарезал приятеля и сжег останки в печке

08:43, 18 апр 2022

45-летний житель Башкирии жестоко расправился с другом и присвоил его 500 тысяч рублей.







Наши коллеги из «КП-Югра» сообщают, что жуткая история произошла в одном из СНТ в Сургуте. Житель Башкирии распивал алкоголь со своим приятелем, а затем мужчины поругались из-за долга. Тогда первый схватил нож и ударил соперника в грудь – от колотой раны тот скончался на месте.



Уже после этого мужчина расчленил труп друга и сжег его в печи. Предварительно он достал телефон убитого и перевел себе 500 тысяч рублей с его банковского счета. Затем убийца отправился в Уфе, где его спустя месяц задержали стражи порядка.





В суде выяснилось, что нападавший использовал поддельные дипломы о высшем образовании, которые использовал для того, чтобы устроиться на работу. По совокупности преступлений мужчину приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима.

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