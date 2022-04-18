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Вахтовик из Башкирии зарезал приятеля и сжег останки в печке

Вахтовик из Башкирии зарезал приятеля и сжег останки в печке

08:43, 18 апр 2022

45-летний житель Башкирии жестоко расправился с другом и присвоил его 500 тысяч рублей.

Наши коллеги из «КП-Югра» сообщают, что жуткая история произошла в одном из СНТ в Сургуте. Житель Башкирии распивал алкоголь со своим приятелем, а затем мужчины поругались из-за долга. Тогда первый схватил нож и ударил соперника в грудь – от колотой раны тот скончался на месте.

Уже после этого мужчина расчленил труп друга и сжег его в печи. Предварительно он достал телефон убитого и перевел себе 500 тысяч рублей с его банковского счета. Затем убийца отправился в Уфе, где его спустя месяц задержали стражи порядка.


В суде выяснилось, что нападавший использовал поддельные дипломы о высшем образовании, которые использовал для того, чтобы устроиться на работу. По совокупности преступлений мужчину приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия криминал
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