В Башкирии хотят ввести штрафы за нарушения по сбору и вывозу ТКО

11:00, 18 апр 2022

В Башкирии введут штрафы за нарушения в сфере сбора и вывоза мусора. Соответствующий закон депутаты госсобрания планируют принять на ближайшем пленарном заседании, сообщает пресс-служба регионального парламента.







Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушения, допущенные при размещении информации в ГИС «ТКО-Башкортостан». Речь идет о штрафах в отношении органов местного самоуправления и региональных операторов по обращению с ТКО. Они предусмотрены за неполные или недостоверные сведения в информационной системе, а также если данные не предоставлены вообще.



Должностных лиц за допущенные нарушения придется заплатить от 3 тысяч до 5 тыс. руб, юридическим – от 15 до 30 тыс. руб.





В информационную систему «ТКО-Башкортостан» стекается информация о вывозе мусора. Все контейнерные площадки в республике оцифрованы и выведены на интерактивную карту. Перевозчики обязаны фотографировать их до и после вывоза мусора. Однако на практике случаются факты публикации одних и тех фотографий. В парламенте считают, что введение штрафов поможет навести порядок.

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