В Башкирии объявили в розыск популярную тиктокершу

20:07, 19 апр 2022

Башкирские приставы объявили в розыск тиктокершу Дину Зулькарнаеву из Учалинского района. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ФССП.







27-летняя женщина — мать троих детей — по версии приставов, укрывается от уплаты алиментов, никак не помогая своим двум дочерям и сыну, которые находятся на воспитании отца. У Зулькарнаевой есть аккаунт в TikTok с почти 30 тысячами подписчиков, где она публикует небольшие юмористические скетчи и видео с липсингом (так пользователи данной соцсети называют пение под фонограмму).





— В отношении женщины возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание детей, применены принудительные и обеспечительные меры, в том числе обращение взыскания на все расчетные счета, ограничение в праве выезда за пределы РФ, — рассказали в ФССП. — Должница уклоняется от явки в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлена по последнему известному месту жительства. Предположительно Зулькарнаева скрывается на территории Москвы у сожителя.





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