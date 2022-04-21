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Житель Башкирии затащил в свою комнату женщину и изнасиловал

Житель Башкирии затащил в свою комнату женщину и изнасиловал

11:33, 21 апр 2022

Жителя Уфы признали виновным в сексуальном насилии и лишении свободы женщины. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что в январе 2022 года фигурант уголовного дела, находясь в нетрезвом состоянии, встретил в тамбурном помещении коммунальной квартиры свою соседку, затащил женщину в свою комнату, где совершил сексуальное насилие.

«Покидая место преступления, злоумышленник закрыл входную дверь жилого помещения снаружи, лишив потерпевшую возможности обратиться за помощью. Опасаясь продолжения неправомерных действий, девушка выпрыгнула с 4-го этажа многоквартирного дома, получив при падении тяжкие телесные повреждения», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.


Отмечается, что подсудимый признал свою вину, ранее он не раз был судим за изнасилования.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

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Источник: regnum.ru
Фото: следком
Теги: Уфа
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