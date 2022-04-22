В Башкирии ищут теневого банкира, отмывшего миллионы рублей
08:45, 22 апр 2022
В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
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