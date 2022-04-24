Юный житель Башкирии обманул людей на сотни тысяч рублей, создав поддельный сайт

09:45, 24 апр 2022

В Башкирии 17-летний юноша настолько проникся веб-технологиями, что сумел обмануть более десятка человек и заработать большие деньги.







В течение полугода парень размещал в интернете объявления о междугородних перевозках. Откликавшимся людям он отравлял ссылку на сайт, который в точности копировал международный сервис перевозок.



В итоге пассажиры думали, что бронируют проезд и вводили данные своих карт. Но в итоге с них уходили десятки тысяч рублей на сторонние счета.



Парня вычислили, завели дело и отправили под суд. Свою вину он признал, а ущерб возместил.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ищут теневого банкира, отмывшего миллионы рублей

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Фото: из открытых источников