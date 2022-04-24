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Юный житель Башкирии обманул людей на сотни тысяч рублей, создав поддельный сайт

Юный житель Башкирии обманул людей на сотни тысяч рублей, создав поддельный сайт

09:45, 24 апр 2022

В Башкирии 17-летний юноша настолько проникся веб-технологиями, что сумел обмануть более десятка человек и заработать большие деньги.

В течение полугода парень размещал в интернете объявления о междугородних перевозках. Откликавшимся людям он отравлял ссылку на сайт, который в точности копировал международный сервис перевозок.

В итоге пассажиры думали, что бронируют проезд и вводили данные своих карт. Но в итоге с них уходили десятки тысяч рублей на сторонние счета.

Парня вычислили, завели дело и отправили под суд. Свою вину он признал, а ущерб возместил.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ищут теневого банкира, отмывшего миллионы рублей

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Источник: news102.ru
Фото: из открытых источников
Теги: происшествия
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