Юный житель Башкирии обманул людей на сотни тысяч рублей, создав поддельный сайт
09:45, 24 апр 2022
В Башкирии 17-летний юноша настолько проникся веб-технологиями, что сумел обмануть более десятка человек и заработать большие деньги.
В течение полугода парень размещал в интернете объявления о междугородних перевозках. Откликавшимся людям он отравлял ссылку на сайт, который в точности копировал международный сервис перевозок.
В итоге пассажиры думали, что бронируют проезд и вводили данные своих карт. Но в итоге с них уходили десятки тысяч рублей на сторонние счета.
Парня вычислили, завели дело и отправили под суд. Свою вину он признал, а ущерб возместил.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ищут теневого банкира, отмывшего миллионы рублей
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Источник:
news102.ru
Фото: из открытых источников
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