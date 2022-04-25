В Башкирии бывший полицейский передавал за деньги конфиденциальную информацию
10:56, 25 апр 2022
В Стерлитамаке с бывшего работника дежурной части полиции по требованию прокуратуры взыскали сумму полученной взятки.
Суд установил, что с июля 2016 по май 2017 года мужчина за взятку сообщал руководителю ритуального салона о погибших в городе. За это на счет полицейского было переведено более 50 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки. Суд приговорил его к 3 годам 3 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года.
За исполнением решения суда следит прокуратура.
Ранее сообщалось о том, что юный житель Башкирии обманул людей на сотни тысяч рублей, создав поддельный сайт.
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Источник:
proural.info
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