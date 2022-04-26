Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку

11:19, 26 апр 2022

Краснокамский межрайонный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который зарезал свою подругу. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба инстанции.







Убийство было совершено 27 ноября прошлого года. Во время совместного распития алкоголя между мужчиной и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта подсудимый схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в живот. Женщина умерла от обильного кровотечения. После этого мужчина вложил холодное оружие ей в руку.



Суд приговорил убийцу к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Также с него в пользу родных погибшей было взыскано 300 тыс. рублей.

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