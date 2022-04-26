Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку

Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку

11:19, 26 апр 2022

Краснокамский межрайонный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который зарезал свою подругу. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба инстанции.

Убийство было совершено 27 ноября прошлого года. Во время совместного распития алкоголя между мужчиной и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта подсудимый схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в живот. Женщина умерла от обильного кровотечения. После этого мужчина вложил холодное оружие ей в руку.

Суд приговорил убийцу к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Также с него в пользу родных погибшей было взыскано 300 тыс. рублей.

Читайте также:

Житель Башкирии затащил в свою комнату женщину и изнасиловал
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Краснокамский район происшествия криминал
Читайте также

В Башкирии мужчина на почве ревности зарезал оппонента
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина на почве ревности зарезал оппонента
Житель Башкирии зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство
Житель Иглинского района зарезал спящего возлюбленного своей дочери
Человек и закон в Башкирии
Житель Иглинского района зарезал спящего возлюбленного своей дочери
Пожилой житель Башкирии зарубил топором свою 57-летнюю подругу
Человек и закон в Башкирии
Пожилой житель Башкирии зарубил топором свою 57-летнюю подругу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: