В Башкирии примут изменения в закон о выделении земли многодетным семьям

14:25, 28 апр 2022

В Госсобрании – Курултае Башкирии сообщили, что 29 апреля депутаты парламента намерены принять в окончательном чтении законопроект в защиту земельных прав многодетных семей.







Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами уже сейчас имеют право на бесплатный участок, однако в законе есть обязательное требование о совместном проживании детей с родителями. Однако случается так, что члены семьи зарегистрированы по разным адресам, что является препятствием для получения земли. В парламенте намерены исключить требование о совместной регистрации в одном месте жительства.





«Существует судебная практика, которая свидетельствует о неправомерности отказов. Гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения и выбор места жительства в пределах страны, и отсутствие регистрации по месту пребывания не может служить основанием для ограничения прав. К тому же Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что местом жительства детей признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. То, что члены семьи зарегистрированы по разным адресам, не означает, что они живут раздельно», – прокомментировал спикер парламента.



По его словам, в период с 2018 по 2020 годы по причине разных регистраций отказали 30 семьям.

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