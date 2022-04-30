Жителей Башкирии предупреждают об огромных штрафах

10:29, 30 апр 2022

Жители Башкирии в майские праздники могут нарваться на серьезные штрафы. Предупреждение сделали в пресс-службе Минлесхоза РБ.







В мае жители республики поедут на природу. В местах отдыха могут возникнуть пожары. Поэтому гражданам следует помнить о том, что в пожароопасный период в лесах запрещается бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; разводить костры в зарослях, хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев; оставлять самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность; выжигать сухую траву на полянах и под деревьями; оставлять костры без присмотра.





При обнаружении лесного пожара необходимо ликвидировать очаг возгорания собственными силами при помощи простейших методов. Можно захлестывать ветвями кромку пожара, засыпать ее песком или землей. Если поблизости есть водоем и подходящие емкости, нужно залить кромку огня водой. Если ликвидировать огонь собственными силами не удается, необходимо предупредить об опасности всех находящихся поблизости людей и быстро покинуть опасную зону, сообщив о месте пожара в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ по номеру телефона: 8 (347) 218-14-14 или по единому бесплатному номеру телефона лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах будет наложен административный штраф. Для граждан сумма составляет от 1,5 до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.









Штрафы также грозят за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Для граждан сумма составит от трех до четырех тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей; для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

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