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В Башкирии хотят отменить штрафы за уличную торговлю

В Башкирии хотят отменить штрафы за уличную торговлю

11:38, 30 апр 2022

На заседании Госсобрания - Курултая РБ в первом чтении было одобрено предложение о приостановке действия статьи 13.16 Кодекса об административных нарушениях РБ. В данной статье прописана административная ответственность за уличную торговлю и оказание бытовых услуг на территории общего пользования в неустановленных местах.

«Как правило, в неустановленных местах пенсионеры продают фрукты-ягоды со своего огорода или домашние заготовки, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Для них небольшие деньги, вырученные за труд, ­– хорошее подспорье. Вернемся к этому вопросу, когда ситуация в экономике стабилизируется».


Согласно законопроекту, штрафные санкции не будут применяться в отношении граждан, некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, а также их работников.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из открытых источников
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