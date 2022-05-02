В России запретили необоснованный сбор персональных данных
20:20, 02 май 2022
В России запретили необоснованный сбор персональных данных. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о сборе данных потребителей при продаже товаров и услуг. При совершении покупок у людей нередко под разными предлогами запрашивают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения. Закон запрещает продавцам отказывать в заключении договора, если покупатель не предоставляет свои персональные данные.
Также закон запрещает включать в договора условия, которые навязывают дополнительные товары или услуги.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.