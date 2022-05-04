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В Башкирии в результате возгорания бочки погиб ребенок

В Башкирии в результате возгорания бочки погиб ребенок

15:22, 04 май 2022

В Башкирии завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в результате возгорания бочки с легковоспламеняющимся веществом. По статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» обвиняется начальник караула пожарно-спасательной части по охране села Акъяр Хайбуллинского района.

ЧП произошло 17 августа 2021 года. Подробности напомнили в СУ СКР по РБ.

В этот день произошел пожар в одном из гаражей села Акъяр. В ходе тушения пожара сотрудники пожарно-спасательной части под руководством обвиняемого вынесли из гаража металлическую бочку с легковоспламеняющимся веществом и оставили ее без присмотра на улице.


Вечером того же дня бочка загорелась. Двое детей шести и семи лет, которые играли поблизости, получили термические ожоги 90 процентов и 50 процентов поверхности тела, после чего были госпитализированы. Спустя несколько дней шестилетний ребенок с термическим ожогом 90 процентов поверхности тела скончался в больнице, второму ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину не признал.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ.
Теги: Хайбуллинский район происшествия
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