В Башкирии за дискредитацию российской армии оштрафовали 18 человек
19:02, 04 май 2022
За два месяца действия новой статьи КоАП о дискредитации российской армии в суды Башкирии поступило 20 дел.
По данным объединённой пресс-службы республики, 19 из них уже рассмотрены, по 18-ти принято решение о штрафе граждан в размере от 15 до 45 тысяч рублей. Общая взысканная сумма на данный момент составляет 505 тысяч рублей, пишет РБК-Уфа.
«Поступило девять жалоб по делам об административных правонарушениях. По четырем постановления были оставлены без изменения, по одному делу постановление отменено, направлено на новое рассмотрение. По четырем делам назначены заседания в суде апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.
Напомним, первый штраф по новой статье в Башкирии получил 27-летний житель Стерлитамака.