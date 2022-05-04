В Башкирии за дискредитацию российской армии оштрафовали 18 человек

19:02, 04 май 2022

За два месяца действия новой статьи КоАП о дискредитации российской армии в суды Башкирии поступило 20 дел.



По данным объединённой пресс-службы республики, 19 из них уже рассмотрены, по 18-ти принято решение о штрафе граждан в размере от 15 до 45 тысяч рублей. Общая взысканная сумма на данный момент составляет 505 тысяч рублей, пишет РБК-Уфа.







«Поступило девять жалоб по делам об административных правонарушениях. По четырем постановления были оставлены без изменения, по одному делу постановление отменено, направлено на новое рассмотрение. По четырем делам назначены заседания в суде апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.



Напомним, первый штраф по новой статье в Башкирии получил 27-летний житель Стерлитамака.

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