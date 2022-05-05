Аферистка из Башкирии выманила у 67 мужчин более 2 млн рублей

14:14, 05 май 2022

В Красноярском крае следователи ОМВД России по Норильску завершили расследование уголовного дела по 67 эпизодам мошеннических действий на общую сумму почти 2,3 млн рублей. Как установили полицейские, 22-летняя жительница Башкирии знакомилась в интернете с мужчинами. Во время онлайн-общения она сообщала о смерти своей бабушки и под предлогом оплаты ритуальных услуг просила занять ей деньги, которые обещала вернуть.







«Для пущей убедительности аферистка даже высылала фотографию, на которой была запечатлена она сама, а на заднем плане — постель с лежащим человеком, прикрытым белой простыней. Это фото девушка действительно сделала со своей бабушкой, которая, как выяснили следователи, здорова, а во время съёмки просто спала. Обманутые мужчины позже признавались, что этот снимок убеждал их в подлинности истории. Они охотно оказывали онлайн-подруге посильную помощь, переводя разные суммы. Если кто-то из виртуальных спонсоров начинал просить вернуть долг, злоумышленница его блокировала. Общалась с теми, кто продолжал её «финансировать», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.





В итоге, с октября 2019 по апрель 2021 года ей удалось похитить деньги у 67 мужчин. Жителей Норильска среди потерпевших было только трое. Общая же география обманов обширна: заявления о мошенничестве написали жители Челябинска, Сургута, Таганрога, Петропавловска-Камчатского, Мурманска, Калуги, Вологды, Твери, Сочи, Санкт-Петербурга, Пензы, Оренбургской, Свердловской, Кемеровской, Ленинградской, Московской и Ростовской областей, Мордовии, Башкортостана, Алтая и других регионов.



Больше всех пострадал 28-летний потерпевший из Татарстана: за пять месяцев мужчина совершил 56 переводов на сумму более 417 тысяч рублей. 35-летний житель Норильска в течение месяца сделал 13 переводов на общую сумму почти 237 тысяч рублей, двое его земляков в общей сложности перевели мошеннице 162 тысячи рублей.









Во время служебной командировки в Башкирию полицейские Норильска по месту жительства аферистки нашли и изъяли более 1,2 млн рублей. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.

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