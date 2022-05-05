В Башкирии экс-замглавы незаконно назначил себе выплату

14:22, 05 май 2022

Бывший заместитель главы администрации Кушнаренковского района Башкирии подозревается в присвоении бюджетных денег. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом 5 мая сообщила региональная прокуратура.







Как пояснили в надзорном ведомстве, чиновник издал приказ о назначении себе единовременной выплаты в 46 тыс. рублей, не имея на то соответствующих полномочий. На основании документа госслужащий получил бюджетные средства и распорядился ими по своему усмотрению.



Факт нарушения выявила прокуратура. После рассмотрения материалов проверки правоохранительного органа было принято решение о возбуждении уголовного дела.

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