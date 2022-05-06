Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии состоится суд над бывшим депутатом, убившим инвалида

В Башкирии состоится суд над бывшим депутатом, убившим инвалида

13:11, 06 май 2022

В башкирском городе Мелеузе по обвинению в убийстве инвалида будут судить бывшего депутата Александра Котелевского. Об этом 6 мая сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа 2021 года 30-летний обвиняемый распивал алкоголь с 38-летним знакомым, у которого была третья группа инвалидности. Застолье проходило в мастерской у последнего. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, во время которой Котелевский нанес потерпевшему по голове и другим частям тела не менее 33 ударов руками, ногами и подручными предметами. От полученных травм инвалид скончался.


Чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемый перенес труп на улицу, после чего скрылся, а затем вернулся на место происшествия со своей невестой и вызвал скорую помощь. Медикам он заявил, что обнаружил знакомого уже мертвым. Его слова опровергли следователи и экспертные исследования. Тем не менее Котелевский не признал вину в преступлении. Сейчас он находится под стражей.

Читайте также:

В Башкирии экс-замглавы незаконно назначил себе выплату
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Мелеуз происшествия криминал
Читайте также

В Уфе местный житель избил на улице своего знакомого, а затем 52 раза ударил его ножом
Человек и закон в Башкирии
В Уфе местный житель избил на улице своего знакомого, а затем 52 раза ударил его ножом
В Башкирии осудят слесаря, забившего трубой мужчину и больше месяца прятавшего его труп дома
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудят слесаря, забившего трубой мужчину и больше месяца прятавшего его труп дома
Следком Башкирии рассказал подробности убийства депутатом инвалида в Мелеузе
Происшествия в Башкирии
Следком Башкирии рассказал подробности убийства депутатом инвалида в Мелеузе
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: