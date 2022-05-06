В Башкирии состоится суд над бывшим депутатом, убившим инвалида
13:11, 06 май 2022
В башкирском городе Мелеузе по обвинению в убийстве инвалида будут судить бывшего депутата Александра Котелевского. Об этом 6 мая сообщил Следственный комитет Башкирии.
По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа 2021 года 30-летний обвиняемый распивал алкоголь с 38-летним знакомым, у которого была третья группа инвалидности. Застолье проходило в мастерской у последнего. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, во время которой Котелевский нанес потерпевшему по голове и другим частям тела не менее 33 ударов руками, ногами и подручными предметами. От полученных травм инвалид скончался.
Чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемый перенес труп на улицу, после чего скрылся, а затем вернулся на место происшествия со своей невестой и вызвал скорую помощь. Медикам он заявил, что обнаружил знакомого уже мертвым. Его слова опровергли следователи и экспертные исследования. Тем не менее Котелевский не признал вину в преступлении. Сейчас он находится под стражей.
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