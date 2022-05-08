Жителю Башкирии грозит до 2 лет колонии за ловлю рыбы

11:54, 08 май 2022

В Баймакском районе Башкирии сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, который незаконно ловил рыбу сетью длиной в 115 метров. Об этом 7 мая сообщило региональное МВД.







По данным полиции, перед задержанием мужчина за ночь выловил на реке Сакмар более 60 рыб различных пород. Ущерб государству из-за промысла злоумышленника превысил 52 тыс. рублей.



– В ходе осмотра обнаружены и изъяты рыба, автомобиль рыбака и ставная сеть, – передали в правоохранительном ведомстве.



Там добавили, что против мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Теперь ему грозит лишение свободы либо исправительные работы на срок до двух лет.

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Фото: МВД по РБ