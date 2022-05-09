Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Жительница Башкирии зарезала мужчину за аморальное поведение

Жительница Башкирии зарезала мужчину за аморальное поведение

19:13, 09 май 2022

В башкирском городе Октябрьский 31-летняя женщина в ходе ссоры зарезала ножом мужчину. Подробности преступления рассказала пресс-служба Октябрьского районного суда.

Установлено, что в январе этого года, находясь в квартире, злоумышленница, будучи пьяной, поссорилась с потерпевшим и решила убить его. Она нанесла ему удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте происшествия.

В суде жительница Октябрьского свою вину признала. Во время процесса учлось то, что потерпевший вел себя аморально, а сама подсудимая пыталась оказать ему после совершения преступления медицинскую помощь.


Учитывая смягчающие обстоятельства, суда признал женщину виновной в преступлении по статье за умышленное убийство. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии общего режима.

Читайте также:

Житель Башкирии зарезал подругу, а затем вложил нож ей в руку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Октябрьский происшествия криминал
Читайте также

Житель Башкирии жестоко расправился с приятелем, не выдержав оскорблений
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии жестоко расправился с приятелем, не выдержав оскорблений
В Башкирии на 8 лет осудили жительницу Агидели, пытавшуюся заживо сжечь соседа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на 8 лет осудили жительницу Агидели, пытавшуюся заживо сжечь соседа
В Чишминском районе Башкирии мать зарезала ножом собственного сына
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии мать зарезала ножом собственного сына
Жительница Башкирии совершила зверское убийство
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии совершила зверское убийство


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: