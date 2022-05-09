Жительница Башкирии зарезала мужчину за аморальное поведение

19:13, 09 май 2022

В башкирском городе Октябрьский 31-летняя женщина в ходе ссоры зарезала ножом мужчину. Подробности преступления рассказала пресс-служба Октябрьского районного суда.







Установлено, что в январе этого года, находясь в квартире, злоумышленница, будучи пьяной, поссорилась с потерпевшим и решила убить его. Она нанесла ему удар ножом в шею, от чего тот скончался на месте происшествия.



В суде жительница Октябрьского свою вину признала. Во время процесса учлось то, что потерпевший вел себя аморально, а сама подсудимая пыталась оказать ему после совершения преступления медицинскую помощь.





Учитывая смягчающие обстоятельства, суда признал женщину виновной в преступлении по статье за умышленное убийство. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии общего режима.

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