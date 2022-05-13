В Башкирии обвинили в коррупции замглавы по строительству

22:17, 13 май 2022

В пятницу, 13 мая в администрации Мелеуза прошли обыски, а также из здания мэрии вывели в наручниках заместителя районного главы по строительству 35-летнего Василия Егорова. В ближайшее время г-ну Егорову предъявят обвинение в получении взятки в два млн рублей. Пока чиновника задержали на 48 часов, но по истечении этого времени он может оказаться под стражей.







Оперативники полагают, что Василий Егоров за два млн рублей обещал закрыть глаза на недоделки при приеме жилья, предназначенного для детей-сирот. В местной строительной компании, получившей муниципальный контракт, не были уверены, что сумеют сдать в эксплуатацию жилье для сирот с имеющимися дефектами.





В компании пообещали вице-мэру Мелеуза, курирующему строительство, 2 млн рублей за беспрепятственную приемку «сиротских» помещений. Василия Егорова поймали, когда взятку ему передал посредник – представитель той самой строительной фирмы. То есть Василий Анатольевич за деньги был готов осиротить и без того детей-сирот, предоставив им некачественное жилье.



Мужчину задержали оперативники УФСБ по РБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.









Любопытно, что несколько лет назад по Башкирии прокатилась масса разоблачений, связанных с возведением жилья для детей-сирот, а бывшего мэра Белорецка Владислава Миронова даже судили. Так, обездоленных ребят селили в сырые и недоделанные помещения, а иногда и просто опасные для жизни. Дело в том, что согласно законодательству, муниципалитеты обязаны обеспечить жильем детей-сирот, а квартиры для такой категории граждан строят за бюджетные средства. У сирот же, получающих от государства квартиры, по сути, нет никаких прав и вступиться за них некому. Поэтому всегда находятся желающие погреть руки на «сиротском» бизнесе.

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