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В Башкирии мужчину будут судить из-за татуировки

В Башкирии мужчину будут судить из-за татуировки

09:49, 15 май 2022

В Белорецке будут судить мужчину, который демонстрировал запрещенную символику.

По данным местного суда, случай произошел в местном СИЗО. Сотрудники изолятора проводили обыск в камере, в которой находился подозреваемый и его сокамерники. На тело мужчины были нанесены татуировки с символикой запрещенной в России символикой, которая пропагандирует и романтизирует тематику арестантов.

Согласно КоАП, за демонстрацию татуировок с запрещенной символикой мужчине грозит неприятное наказание – штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Рассмотрение дела назначено на 10 июня.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район
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