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В Башкирии на два месяца арестовали за взятку замглавы Мелеузовского района

В Башкирии на два месяца арестовали за взятку замглавы Мелеузовского района

20:34, 15 май 2022

Заместителю главы администрации Мелеузовского района по строительству, инфраструктуре и ЖКХ избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК Башкирии. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Обвиняемый требовал от представителей строительной организации взятку в размере 2 млн рублей за подписание актов обследования помещений и приема-передачи новых квартир. Квартиры предназначались детям-сиротам. Чиновника задержали после передачи денежных средств.

Следователи сообщили, что фигуранта уголовного дела заключили под стражу на два месяца.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеуз
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