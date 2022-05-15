В Башкирии на два месяца арестовали за взятку замглавы Мелеузовского района

20:34, 15 май 2022

Заместителю главы администрации Мелеузовского района по строительству, инфраструктуре и ЖКХ избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК Башкирии. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.



Обвиняемый требовал от представителей строительной организации взятку в размере 2 млн рублей за подписание актов обследования помещений и приема-передачи новых квартир. Квартиры предназначались детям-сиротам. Чиновника задержали после передачи денежных средств.



Следователи сообщили, что фигуранта уголовного дела заключили под стражу на два месяца.



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