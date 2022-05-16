В Башкирии рецидивиста приговорили к 4 годам колонии за избиение продавщицы

09:01, 16 май 2022

Вынесен обвинительный приговор 30-летнему рецидивисту из Балтачевского района, сообщили в пресс-службе Бирского межрайонного суда. Мужчине дали четыре года в колонии особого режима за разбой и избиение продавщицы.







Установлено, что все произошло 26 января 2016 года в магазине «Манго» в Бирске. Нападавший ударил свою жертву сначала в лицо, а после несколько раз кулаком и ногой в область головы. В результате женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, раны головы, кровоподтеки туловища и гематомы области головы слева.



После избиения он забрал 10 987 рублей и скрылся. Свою вину преступник признал полностью, от дачи показаний отказался.

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Фото: скриншот видео