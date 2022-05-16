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Стали известны детали убийства пропавшей жительницы Башкирии со шрамом

Стали известны детали убийства пропавшей жительницы Башкирии со шрамом

13:58, 16 май 2022

Суд Янаульского района Башкирии раскрыл обстоятельства гибели 34-летней Гульнары Бадертдиновой, которая пропала без вести и в последствии была найдена мертвой в лесополосе. Женщину в день ее исчезновения задушил знакомый – 30-летний житель Янаула. Он уже задержан. Мужчина убил Бадертдинову во время ссоры в салоне автомобиля, а затем избавился от тела.

– Учитывая обстоятельства дела и тяжесть вменяемого преступления, за которые уголовным законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, суд пришел к выводу о том, что, оставаясь на свободе, [обвиняемый] может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу, – передали в судебной инстанции. – Суд избрал в отношении указанного лица меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 14 июля.


Напомним, Гульнара Бадертдинова была объявлена пропавшей 6 мая. В ориентировке по поиску женщин указывалось, что у нее был шрам после операции.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Янаул происшествия криминал
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