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В Башкирии рабочего убило электрической дугой

В Башкирии рабочего убило электрической дугой

18:55, 18 май 2022

В башкирском городе Ишимбае вынесли приговор 51-летнему жителю Стерлитамака, подчиненный которого во время работы погиб от удара током. Мужчину судили по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, приведшем к смерти человека. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый был начальником участка по укладке тротуарной плитки. Для погрузочно-разгрузочных работ с краном-манипулятором вблизи линии электропередач в качестве стропальщика он привлек подчиненного, который не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности.


– В ходе выполнения работ в воздушном промежутке между стрелой крана-манипулятора и линией электропередач образовалась электрическая дуга, ударившая электрическим током рабочего, который держался за металлические части крюка, прикрепленного к стреле крана-манипулятора и находился в тот момент без средств индивидуальной защиты. В результате этого рабочий скончался на месте происшествия от удара электрическим током, – передали в суде.

Подсудимый полностью признал вину в преступлении. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Ему так же на год запретили занимать должности, которые связано с обеспечением охраны труда.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Ишимбай происшествия
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