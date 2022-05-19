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Житель Башкирии объяснил, почему трогал школьницу посреди магазина

Житель Башкирии объяснил, почему трогал школьницу посреди магазина

20:08, 19 май 2022

Житель Стерлитамака заявил, что приставал к школьнице в магазине из-за того, что перепутал ее с 30-летней женщиной.

Странная и отвратительная ситуация произошла в Стерлитамаке 14 мая. Нетрезвый 34-летний местный житель подошел к 12-летней девочке в магазине и начал трогать ее за промежность. После этого он заявил, что девочка «выросла» и предложил ей вступить в половую связь за 5 тысяч рублей. Перепуганная школьница рассказала обо всем родителям, а мужчину вскоре задержали в квартире у брата. По факту развратных действий возбудили уголовное дело.

Журналисты ГТРК «Башкортостан» побывали на судебном заседании с участием мужчины. Он признался, что в день преступления был пьян и попросту перепутал девочку.


- Думал, что ей лет 25 или 30. Говорю, давай за 5 тысяч поехали со мной. Поворачивается, а там девчонка лет 11-13. Я сразу ушел, когда увидел ее лицо. Простите меня, - попытался объяснить ситуацию мужчина.

Сейчас мужчина находится – там он будет дожидаться заседания суда.

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Источник: https://newsbash.ru/uploads/posts/2022-05/1652762733_pedofil.jpg
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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