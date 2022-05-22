Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии осудили женщину за нападение на полицейского

В Башкирии осудили женщину за нападение на полицейского

20:18, 22 май 2022

В Туймазах суд оштрафовал 38-летнюю женщину, которая ударила и оскорбила полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным ведомства, ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Чапаева в Туймазах сильно шумят.

Прибыв по указанному адресу, полицейские встретили в подъезде пьяную женщину. Через какое то время сотрудникам удалось узнать, что женщина является квартиросъемщиком, а от соседей дома постоянно поступают жалобы на эту квартиру. Всех участников шумной вечеринки попросили выйти на улицу, чтобы не мешать остальным. Она стала оскорблять полицейского, а затем ударила его кулаком в лицо. В итоге женщину задержали и доставили в ближайший отдел. По факту случившегося завели уголовное дело по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Суд признал виновной и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.


«В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства. Туймазинский межрайонный суд, рассмотрев иск, обязал виновную гражданку по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда», — добавили в ведомстве.

Читайте также:

В Башкирии родители подали иск против Минздрава и выиграли
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Туймазы происшествия криминал
Читайте также

Житель Октябрьского выплатит штраф за оскорбление полицейского
Человек и закон в Башкирии
Житель Октябрьского выплатит штраф за оскорбление полицейского
В Учалинском районе агрессивный мужчина напал на полицейского
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе агрессивный мужчина напал на полицейского
В Башкирии пьяный мужчина избил женщину и напал на полицейского
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный мужчина избил женщину и напал на полицейского
В Башкирии наказали женщину из Мелеуза за оскорбление сотрудника полиции | видео
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии наказали женщину из Мелеуза за оскорбление сотрудника полиции | видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: