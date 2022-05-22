В Башкирии осудили женщину за нападение на полицейского

20:18, 22 май 2022

В Туймазах суд оштрафовал 38-летнюю женщину, которая ударила и оскорбила полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.







По данным ведомства, ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Чапаева в Туймазах сильно шумят.



Прибыв по указанному адресу, полицейские встретили в подъезде пьяную женщину. Через какое то время сотрудникам удалось узнать, что женщина является квартиросъемщиком, а от соседей дома постоянно поступают жалобы на эту квартиру. Всех участников шумной вечеринки попросили выйти на улицу, чтобы не мешать остальным. Она стала оскорблять полицейского, а затем ударила его кулаком в лицо. В итоге женщину задержали и доставили в ближайший отдел. По факту случившегося завели уголовное дело по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Суд признал виновной и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.





«В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства. Туймазинский межрайонный суд, рассмотрев иск, обязал виновную гражданку по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда», — добавили в ведомстве.

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