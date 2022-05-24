Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

09:25, 24 май 2022

Президент России Владимир Путин накануне, 23 мая, подписал указ о назначении судей в Башкирии. Об этом сообщается на Объединенной пресс-службе судов.



Согласно предоставленной информации, на шестилетний срок председателем Арбитражного суда Башкирии стал Николай Архиереев, в Давлекановском районном суде – Светлана Вяткина.



В Верховном суде Башкирии назначили Марата Галлямова, Ирика Салимова и Лилию Калимуллину. Заместителем председателя Калининского районного суда стал Марсель Ишкубатов.



Читайте также: Путин присвоил награды двум жителям Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram