Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии
09:25, 24 май 2022
Президент России Владимир Путин накануне, 23 мая, подписал указ о назначении судей в Башкирии. Об этом сообщается на Объединенной пресс-службе судов.
Согласно предоставленной информации, на шестилетний срок председателем Арбитражного суда Башкирии стал Николай Архиереев, в Давлекановском районном суде – Светлана Вяткина.
В Верховном суде Башкирии назначили Марата Галлямова, Ирика Салимова и Лилию Калимуллину. Заместителем председателя Калининского районного суда стал Марсель Ишкубатов.
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Источник:
gorobzor.ru