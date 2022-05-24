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Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

09:25, 24 май 2022

Президент России Владимир Путин накануне, 23 мая, подписал указ о назначении судей в Башкирии. Об этом сообщается на Объединенной пресс-службе судов. 

Согласно предоставленной информации, на шестилетний срок председателем Арбитражного суда Башкирии стал Николай Архиереев, в Давлекановском районном суде – Светлана Вяткина.  

В Верховном суде Башкирии назначили Марата Галлямова, Ирика Салимова и Лилию Калимуллину. Заместителем председателя Калининского районного суда стал Марсель Ишкубатов. 

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Источник: gorobzor.ru
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