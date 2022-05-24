В Башкирии бывших супругов обвинили в убийстве инвалида

11:19, 24 май 2022

Бывших супругов из Кумертау 35 и 28 лет признали виновными в убийстве инвалида (пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и чч. 4, 5 ст. 33, пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже по предварительному сговору с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).







Следователи установили, что у обвиняемой были неприязненные отношения с ее 38-летним бывшим сожителем из-за оскорблений, которые он высказывал в адрес женщины и ее бывшего супруга. Из-за постоянных конфликтов женщина уговорила своего экс-мужа пойти на убийство.



Она узнала, что бывший сожитель будет дома один и сказала взять супругу предметы маскировки и одежду, которую можно будет потом уничтожить. В ночь с 25 на 26 марта обвиняемые пришли к дому своей жертвы вместе, а затем убили его на пороге дома. После содеянного пара взяла у убитого ноутбук, телефон, сумку общей стоимостью 50 тысяч рублей и банковскую карту, с которой сняли 34 тысячи рублей.





Тело убитого обнаружил знакомый на следующий день. Вскоре нашли и обвиняемого, который изначально отрицал причастность женщины, но вскоре удалось выяснить и это.

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Фото: следком Башкирии