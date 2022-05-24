Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии нашли опасную 4G-вышку, которая угрожала здоровью людей

В Башкирии нашли опасную 4G-вышку, которая угрожала здоровью людей

18:55, 24 май 2022

В Башкирии судебные приставы приостановили работу вышки мобильной связи.

В пресс-службе ведомства рассказали, что вышка стандарта LTE-1800 работала в Нефтекамске. Выяснилось, что у объекта не было заключения о соответствии санитарным нормам размещения. Также отсутствовала оценка уровня электромагнитных полей, излучаемых при работе станции.

В итоге суд признал владельцев вышки виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к постановил приостановить работу сотовой станции на 14 дней. Прибывшие на место судебные приставы и опечатали объект. В пресс-службе ФССП Башкирии пообещали следить за исполнением решения суда до его окончания.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Нефтекамск
Читайте также

В Чишминском районе арестовали колодец и два водопровода
Человек и закон в Башкирии
В Чишминском районе арестовали колодец и два водопровода
В Уфимском районе приставы закрыли станцию сотовой связи «ВымпелКом»
Человек и закон в Башкирии
В Уфимском районе приставы закрыли станцию сотовой связи «ВымпелКом»
В Бирске ФАП не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям
Происшествия в Башкирии
В Бирске ФАП не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям
В Мишкинском районе закрыли незаконную свалку
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе закрыли незаконную свалку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: