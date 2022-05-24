В Башкирии нашли опасную 4G-вышку, которая угрожала здоровью людей

18:55, 24 май 2022

В Башкирии судебные приставы приостановили работу вышки мобильной связи.







В пресс-службе ведомства рассказали, что вышка стандарта LTE-1800 работала в Нефтекамске. Выяснилось, что у объекта не было заключения о соответствии санитарным нормам размещения. Также отсутствовала оценка уровня электромагнитных полей, излучаемых при работе станции.



В итоге суд признал владельцев вышки виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к постановил приостановить работу сотовой станции на 14 дней. Прибывшие на место судебные приставы и опечатали объект. В пресс-службе ФССП Башкирии пообещали следить за исполнением решения суда до его окончания.

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