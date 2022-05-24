Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2022 года

19:03, 24 май 2022

В России с начала лета начнут действовать новые законы. О том, как поменяется жизнь жителей страны с июня – в материале





Повышение пенсий









С начала июня повышенные пособия получат те россияне, которые работали после выхода на пенсию, но уволились в феврале 2022 года. Таким образом, они получат повышение, равное всем индексациям, пропущенным ими, пока они работали во время пенсии. Мера будет распространяться и на тех, кто уволился в марте или апреле, но выплата увеличивается через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения.

Отмена некоторых запретов для инвесторов

Идентификация личности по водительским правам





С 1 июня Центробанк отменит запрет на короткие продажи ценных бумаг. Также с 1 июня перестанет действовать запрет на покупку валюты «с плечом» (на заемные средства от брокера). Кроме того, вводится временная мера: с 1 июня по 31 декабря текущего года уменьшится размер «кредитного плеча» (заемных средств), которые брокер может предоставить клиенту для сделок.

С 29 июня водительское удостоверение можно будет использовать для идентификации личности при получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг, а также при денежных переводах. Номер документа можно будет указывать к дополнению к ФИО, номеру телефона, серии и номеру паспорта. Ранее для этих целей можно было указывать только СНИЛС, ИНН или полис ОМС.

Увеличение планки платежей по КАСКО и ОСАГО без идентификации

Турагентов обяжут вносить сведения о себе в реестр

Дополнительный выходной









С 29 июня россияне смогут без идентификации личности проводить платежи по КАСКО и ОСАГО в размере до 40 тысяч рублей. Ранее разрешалось проводить указанные платежи в размере до 15 тысяч рублей.Все турагенты, которые работают на территории России, должны до 30 июня внести сведения о себе в единый федеральный реестр турагентов, это бесплатно. Если не сделать этого, то предприниматели, которые предлагают услуги туризма, не смогут работать. Информация реестра будет доступна и для туристов: они смогут проверить, легально ли работает турагент.

Работники смогут дополнительно отдохнуть из-за празднования Дня России. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому те, кто работает в режиме пятидневки, отдохнут с 11 по 13 июня. При этом у таких работников 10 июня рабочий день не сокращается. Трудящиеся шесть дней в неделю будут отдыхать 12 и 13 июня, а 11 июня рабочий день сократится на один час, потому что он предпраздничный. Работники со сменным графиком не будут дополнительно отдыхать, но если их смена выпадет на 12 июня, то они получат двойную оплату.

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