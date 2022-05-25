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В Башкирии преступная группа обналичила более 90 млн рублей

В Башкирии преступная группа обналичила более 90 млн рублей

09:26, 25 май 2022

В Уфе раскрыли преступную группу, которая незаконно обналичивала деньги через подставные фирмы. На шестерых уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год группировка незаконно обналичивала деньги гражданам, при этом минуя официальные кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали около 30 юридических лиц и ИП, в качестве учредителей выступали подставные граждане.

Предприниматели, которым нужно было неофициально обналичить деньги, перечисляли их на счета фирм группировки под предлогом оплаты услуг, а взамен получали наличные. Злоумышленники брали комиссию — 11%. Так они обналичили более 90 миллионов рублей.


При обыске у обвиняемых изъяли 5 миллионов рублей, бухгалтерские документы, технику и печати. Все обстоятельства дела устанавливаются, пятерым участникам было предъявлено обвинение.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Следкома Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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