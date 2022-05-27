В Башкирии за незаконную вырубку леса осудили экс-сотрудников лесхоза

13:31, 27 май 2022

В республике бывшим сотрудникам лесхоза назначили наказание в виде условного лишения свободы от двух с половиной до трех лет, с испытательными сроками на два года.







В Зилаирском районе республики суд вынес приговор в отношении четырех экс-сотрудников лесхоза за незаконную рубку лесных насаждений на общую сумму почти в пять миллионов рублей. Решением суда им назначено наказание в виде условного лишения свободы от двух с половиной до трех лет, с испытательными сроками на два года. Об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.





“В суде установлено, что в 2016-2017 годах на участках Зилаир-Шарского и Петровского лесничеств директор лесхоза, его заместитель и два мастера незаконно вырубали сосны и березы, на которые не были нанесены соответствующие клейма. В результате подсудимые вырубили более 310 кубометров лесонасаждений”, — добавили в надзорном ведомстве.



Суд также удовлетворил иск прокуратуры, взыскав сумму причиненного вреда.

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