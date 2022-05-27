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Житель Башкирии шантажировал 24-летнюю девушку обнародованием интимных фотографий

Житель Башкирии шантажировал 24-летнюю девушку обнародованием интимных фотографий

17:56, 27 май 2022

Житель Уфы шантажировал 24-летнюю девушку из хакасского города Абакана сливом интимных фотографий. Против молодого человека возбудили уголовное дело о вымогательстве. Об этом 26 мая сообщило МВД Хакасии.

Как рассказала потерпевшая полицейским, она познакомилась с парнем в одном из мессенджеров. Между ними завязалась переписка. В какой-то момент девушка отправила ему интимные фотографии, после чего он ей позвонил.

– В телефонном разговоре злоумышленник сообщил, что может разослать снимки всем знакомым девушки, поскольку нашёл её страницу в социальной сети. Абаканка предложила за нераспространение информации 5 тысяч рублей, но молодой человек требовал больше, – рассказали в МВД.


Девушка отказалась переводить еще больше денег и обратилась в полицию. После возбуждения уголовного дела сотрудники установили личность злоумышленника – им оказался 23-летний уфимец. Он признал вину в содеянном. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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