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В Башкирии пенсионер сжег свою супругу в бане

В Башкирии пенсионер сжег свою супругу в бане

10:50, 28 май 2022

Бирский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 74-летнему местному жителю за повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем, а также причинение смерти по неосторожности.

По данным пресс-службы суда, в августе прошлого года в квартире между подсудимым и его нетрезвым сыном произошла ссора. Пенсионер решил продемонстрировать, что может поджечь свою квартиру.

«Не желая наступления тяжких последствий и причинение смерти, дождавшись, когда сын выйдет из квартиры, он отвел свою супругу в помещение бани и вернулся обратно. Убедившись в отсутствии людей, пожилой человек поджег и бросил возле двери газету. То есть, он демонстративно создал очаг возгорания. Затем пенсионер закрыл входную дверь квартиры и покинул место преступления», – сообщили в суде.

В результате распространения огня квартира и находящаяся на придомовой территории баня были полностью уничтожены. Супруга подсудимого, которую он завел в баню, скончалась.

Поскольку имущество являлось совместной собственностью, погибшей супруге был причинен ущерб в крупном размере на сумму 905 тысяч рублей. Также огнём была повреждена соседняя квартира, стоимость ремонта составила более 400 тысяч рублей.


Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, явка с повинной, пенсионный возраст и состояние здоровья подсудимого, возмещение вреда потерпевшим, наличие у подсудимого медали «За вклад в развитие образования», знака «Отличника народного просвещения», нагрудного знака «За активную работу в обществе», звания «Старший учитель».



Обвиняемого признали виновным и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, установив следующие ограничения: не уходить с места постоянного проживания в период времени с 23.00 до 06.00, не выезжать за пределы района, не изменять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Бирск происшествия Бирск пожар
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